У Тернополі обстріляли дитину, що каталася на санках. Її госпіталізували

У Тернополі дитину обстріляли, коли вона каталася на санках поблизу школи. Хлопчика доставили в лікарню з опіками.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Лікарі діагностували у 11-річного пацієнта множинні поранення по всьому тілу, швидше за все викликані вогнепальною зброєю.

У ході операції з ран дитини медики вилучили понад 30 чужорідних тіл. Вони схожі на дробини. Травмовано і внутрішні органи потерпілого.

Зазначено, що дитину доставили в столичну лікарню, оскільки вона потребує ще однієї операції.

Правоохоронці в ході проведених оперативних дій обстежили прилеглу територію і виявили у квартирі одного з місцевих жителів гладкоствольну зброю.

Її вилучили і направили на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Нагадаємо, в кінці грудня в Миколаєві чоловік відкрив вогонь по сусідах через те, що вони влаштували феєрверк. Подружжя вийшло на вулицю з друзями й дітьми для запуску феєрверку. До них підійшов обурений сусід з битою і пістолетом у руках і відкрив стрілянину. Куля потрапила в десятирічного хлопчика.