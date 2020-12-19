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Зеленський сподівається, що Байден посилить переговори в Нормандському форматі

Новость на русском → Україна, Субота 19 грудня 2020 23:50
Зеленський сподівається, що Байден посилить переговори в Нормандському форматі Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, аби США брали участь у Нормандському форматі. Крім того, він вважає, що обраний президент Джо Байден міг би посилити переговори.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю The New York Times, опублікованому на сайті президента.

Він вважає, що США могли б сильно вплинути на прогрес з перемовинами. Ба більше, він сподівається на підтримку Штатів в процесі реінтеграції Донбасу. Зокрема через сильні компанії, технології, безпеку та гроші.

"І тут ключову роль могли б відіграти Сполучені Штати Америки. Ну й ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки на сьогодні – гарант безпеки у світі, серйозний стратегічний гравець, тому такі кроки могли б прискорити фінал війни на Донбасі і початок великого будівництва, великої реінтеграції Донбасу", - сказав Зеленський.

Крім того, за його словами, без США не обійтись і в питанні деокупації Криму.

"Зараз ми створюємо Кримську платформу і, звісно, хотіли б у ній бачити ті країни, які будуть ключовими гравцями, ключовими гарантами повернення та деокупації Криму. Повернення Криму і нашої територіальної цілісності. І США могли б бути лідером у цьому напрямку", - додав президент.

Раніше радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк заявив, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні політичних радників повинна відбутися найближчим часом.

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