Вилучили ніж та схожий на пістолет предмет: біля Ради затримали озброєного чоловіка

Біля будівлі Верховної ради затримали озброєного чоловіка. У нього вилучили ніж та схожий на пістолет предмет.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила прес-офіцер Печерського управління поліції ГУНП в Києві Оксана Тищенко.

"Затримали чоловіка, у якого при собі виявили зброю. Зараз працює слідчо-оперативна група, чекаємо інформації. Вилучили у чоловіка предмет, схожий на пістолет, та ніж", - зазначила прес-офіцер.

При цьому журналіст Іван Жеведь у своєму Facebook повідомив, що чоловіка затримали на вулиці Садовій біля комітетів парламенту.

Він також опублікував фото затриманого. На світлинах помітно, що руки чоловіка в пальто скуті наручниками.

Нагадаємо, наступного тижня відбудуться перші пленарні засідання Верховної ради в цьому році. Парламентарії мають намір заслухати доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля по тарифах і розглянути ряд законопроектів.

Також у п'ятницю відбудеться закриття четвертої сесії ВР.

У матеріалі РБК-Україна "Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні" писало, що одним з перших в новому році Верховна рада розглядатиме закон про референдум.