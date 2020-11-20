Ситник залишиться главою НАБУ, а в музеї Революції гідності провели обшуки: новини за 19 листопада

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв послам G7, що Артем Ситник залишиться главою НАБУ, Україна підготувала 11 осіб до обміну з Росією, поліція провела обшуки в музеї Революції гідності Детальніше про те, що сталося в четвер, 19 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

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Зеленський пообіцяв послам G7, що Ситник залишиться головою НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник залишиться на своїй посаді після 16 грудня. Рішення Конституційного суду та Окружного адмінсуду Києва не вплинуть на його роботу в бюро. Про це на відеозустрічі з послами G7 заявив президент України Володимир Зеленський, передає сайт президента.

Повідомляється, що учасники зустрічі обговорили загрози, які стоять перед НАБУ через рішення Конституційного суду.

Україна підготувала 11 людей до обміну з Росією, - Кравчук

Україна підготувала 11 осіб для обміну з Росією до кінця року. Але представники окупованого Донбасу поки не готують цей процес зі свого боку. Про це заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю "Громадському".

"Ми подали документи на 11 осіб. Вони вже повністю готові. Ми чекаємо відповідних подань з боку ОРДЛО. Тому що цей обмін - це не просто одностороння дія. Поки таких зустрічних кроків з боку ОРДЛО ми не бачимо", - зазначив Кравчук.

Поліція провела обшуки в музеї Революції гідності

Поліція провела обшуки в Національному музеї Революції гідності. Вони також пройшли і вдома у директора музею.

Повідомляється, що слідчі підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта.

Байден має намір "поховати" Північний потік-2, - Bild

США мають намір ввести санкції проти страхових та сертифікаційних компаній, які забезпечують роботу російських судів на прокладання газопроводу "Північний потік-2". Це може зупинити будівництво газопроводу. Про це повідомляє видання Bild.

Автор статті Юліан Ріпці закликав Німеччину готуватися до "похоронів" газопроводу "Північний потік - 2" після приходу до влади в США демократа Джозефа Байдена.

У Єревані протестують з вимогою відставки Пашиняна, люди перекрили вулицю

В Єревані поновилися протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Люди обурені його згодою підписати заяву про закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Правоохоронці затримують або відтісняють протестувальників з проїжджої частини. Деякі вулиці заблоковані автомобілями. \

У Польщі продовжуються протести через заборону на аборт, поліція застосувала сльозогінний газ

У Варшаві (Польщі) влаштували черговий протест через посилення заборони абортів в країні до майже повної. Щодо протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ.

Під час акції відбувалися сутички з поліцією. Деякі протестувальники палили свічки і фаєри. Поліція у гучномовці попереджала про епідемію, але люди ігнорували заклики дотримуватись дистанції та бути в масках.

ЄС більше не надасть жодного євро уряду Лукашенка, - Боррель

Європейський союз більше не надасть жодного євро уряду Олександра Лукашенка. Всі призначені для Білорусі гроші будуть передані громадянському суспільству. Про це на прес-конференції заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За його словами, більше ніякі ресурси не будуть надані уряду Лукашенка.

В Україні суд повернув дітей батьку-інваліду з психічним розладом

У Миколаївській області чоловік з психічним розладом зміг через суд повернути собі опіку над двома малолітніми дітьми. Він кілька років оббивав пороги різних інстанцій та через Верховний суд зміг добитися рішення на свою користь.

Чотири роки тому Таню і Михайлика забрали у батьків. Діти жили в злиднях і антисанітарії, а батьки постійно зловживали алкоголем. Через деякий час дітей прийняли в прийомну сім'ю в Київській області, де їх навчили буквально всьому – розмовляти, грати, ходити по вулицях.

Оголошено переможця конкурсу ескізів на великий герб України

Став відомий переможець конкурсу на кращий ескіз великого державного герба України. Першу премію отримав проект київського художника Олексія Кохана.

Українці в інтернеті розкритикували представлений ескіз, який тепер планують подати на затвердження до Верховної Ради. Вони вказали на низку суперечливих моментів у малюнку, а також закликали депутатів не голосувати за нього.