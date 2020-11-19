ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський пообіцяв послам G7, що Ситник залишиться головою НАБУ

Новость на русском → Київ, Четвер 19 листопада 2020 15:53
Зеленський пообіцяв послам G7, що Ситник залишиться головою НАБУ Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник залишиться на своїй посаді після 16 грудня. Рішення Конституційного суду та Окружного адмінсуду Києва не вплинуть на його роботу в бюро.

Про це на відеозустрічі з послами G7 заявив президент України Володимир Зеленський, передає сайт президента.

Повідомляється, що учасники зустрічі обговорили загрози, які стоять перед НАБУ через рішення Конституційного суду. Зеленський зазначив, що визнання окремих положень закону про бюро неконституційними поки що не створює жодних загроз, які можуть вплинути на легітимність і незалежність НАБУ.

"Рішення Конституційного суду не скасовує факт створення і функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ і не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишиться на посаді", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, в серпні КСУ визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України, а саме відповідний президентський указ.

У жовтні Окружний адміністративний суд постановив звільнити Ситника і дав місяць на виконання цього рішення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський НАБУ Артем Сытник
NEWS
У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
DAILY
Рахунок за карантин: скільки в Україні і світі витрачають на допомогу бізнесу під час пандемії
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Рахунок за карантин: скільки в Україні і світі витрачають на допомогу бізнесу під час пандемії