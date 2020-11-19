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Зеленський схвалив штрафи за відсутність маски в громадських місцях

Новость на русском → Київ, Четвер 19 листопада 2020 13:29
Зеленський схвалив штрафи за відсутність маски в громадських місцях Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за відсутність маски в громадських місцях і транспорті. За таке порушення тепер загрожує штраф від 170 до 255 гривень.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що Зеленський підписав закон, яким стаття 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнюється частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів (від 170 до 255 гривень). Такий штраф загрожує за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без маски під час карантину.

У Зеленського зазначають, що закон прийнято для запобігання поширення коронавірусної хвороби в країні.

Закон набуде чинності наступного дня після опублікування.

Нагадаємо, опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало, що 75% українців підтримують введення штрафів за перебування в громадських місцях та транспорті без масок.

До цього міністр юстиції Денис Малюська заявив, що з ухваленням нового закону про штрафи за порушення карантину не каратимуть за відсутність маски на вулиці.

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