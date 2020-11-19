ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС більше не надасть жодного євро уряду Лукашенка, - Боррель

Новость на русском → Мінськ, Четвер 19 листопада 2020 17:15
ЄС більше не надасть жодного євро уряду Лукашенка, - Боррель Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз більше не надасть жодного євро уряду Олександра Лукашенка. Всі призначені для Білорусі гроші будуть передані громадянському суспільству.

Про це на прес-конференції заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За його словами, більше ніякі ресурси не будуть надані уряду Лукашенка, лише громадянському суспільству Білорусі.

"Поки ми не можемо дати вичерпну відповідь про те, які канали ми будемо для цього використовувати. Але будьте впевнені, жодного євро більше Європейський союз не надасть білоруському уряду", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз розширить санкції проти Білорусі на компанії і підприємців, які підтримують режим Лукашенка.

Сьогодні стало відомо, що ЄС почав підготовку третього пакету санкцій проти Білорусі. Очікується, що він буде сформований до кінця листопада або на початку грудня. До цього Литва і Польща запропонували Євросоюзу ввести санкції проти білоруських підприємств, які підтримують Лукашенка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Олександр Лукашенко Евросоюз Білорусь
NEWS
У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
DAILY
Рахунок за карантин: скільки в Україні і світі витрачають на допомогу бізнесу під час пандемії
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Рахунок за карантин: скільки в Україні і світі витрачають на допомогу бізнесу під час пандемії