Локдаунів в країнах можна уникнути, досить всім носити маски, - ВООЗ

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

Країни Європи можуть уникнути введення режиму ізоляції. Але тільки за умови, що більшість жителів будуть дотримуватися маскового режиму.

Про це глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге заявив на прес-конференції.

Зазначимо, що за минулий тиждень половина випадків коронавірусу припала на європейський континент. Ситуації у країнах Європи складна, уряди держав посилюють карантин і навіть вводять повні локдауни.

"Введення локдаунов можна уникнути, я дотримуюся позиції, що локдауни - це крайні заходи. Якщо використання масок досягне 95%, необхідність в карантинах не буде", - заявив Клюге.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за відсутність маски в громадських місцях і транспорті. За таке порушення тепер загрожує штраф від 170 до 255 гривень.

Зазначимо, опитування соціологічної групи "Рейтинг" показав, що 75% українців підтримують введення штрафів за перебування в громадських місцях та транспорті без масок.

Раніше повідомлялося, що Київ посилив контроль масочного режиму в метро.