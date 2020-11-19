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Локдаунів в країнах можна уникнути, досить всім носити маски, - ВООЗ

Новость на русском → Женева, Четвер 19 листопада 2020 14:11
Локдаунів в країнах можна уникнути, досить всім носити маски, - ВООЗ Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Країни Європи можуть уникнути введення режиму ізоляції. Але тільки за умови, що більшість жителів будуть дотримуватися маскового режиму.

Про це глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге заявив на прес-конференції.

Зазначимо, що за минулий тиждень половина випадків коронавірусу припала на європейський континент. Ситуації у країнах Європи складна, уряди держав посилюють карантин і навіть вводять повні локдауни.

"Введення локдаунов можна уникнути, я дотримуюся позиції, що локдауни - це крайні заходи. Якщо використання масок досягне 95%, необхідність в карантинах не буде", - заявив Клюге.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за відсутність маски в громадських місцях і транспорті. За таке порушення тепер загрожує штраф від 170 до 255 гривень.

Зазначимо, опитування соціологічної групи "Рейтинг" показав, що 75% українців підтримують введення штрафів за перебування в громадських місцях та транспорті без масок.

Раніше повідомлялося, що Київ посилив контроль масочного режиму в метро.

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