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Україна підготувала 11 людей до обміну з Росією, - Кравчук

Новость на русском → Київ, Четвер 19 листопада 2020 22:31
Україна підготувала 11 людей до обміну з Росією, - Кравчук Фото: Леонід Кравчук (unian.net)
Автор: Роман Тверденко

Україна підготувала 11 осіб для обміну з Росією до кінця року. Але представники окупованого Донбасу поки не готують цей процес зі свого боку.

Про це заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю "Громадському".

"Ми подали документи на 11 осіб. Вони вже повністю готові. Ми чекаємо відповідних подань з боку ОРДЛО. Тому що цей обмін - це не просто одностороння дія. Поки таких зустрічних кроків з боку ОРДЛО ми не бачимо", - зазначив Кравчук.

Раніше представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявляв, посилаючись на Кравчука, що Україна збиралася повернути в рамках обміну всіх на всіх з Росії до 100 осіб - військовослужбовців і співробітників українських спецслужб, які потрапили в полон. Це повинно відбутися до зустрічі лідерів держав Нормандського формату.

Сьогодні повідомлялося, що головною темою позачергової наради ТКГ переговорів було розблокування роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) в Донецькій і Луганській областях.

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