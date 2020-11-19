ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Названа причина обшуків в музеї Революції гідності у Києві

Новость на русском → Київ, Четвер 19 листопада 2020 13:12
Названа причина обшуків в музеї Революції гідності у Києві Фото: обшуки в музеї Революції гідності (facebook com maidanmuseum)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохоронці пояснили причини обшуків в музеї Революції гідності в Києві. Слідчі підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

За даними слідства, проводиться досудове розслідування по справі за ч. 2 ст. 364 ( зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомили у поліції, наприкінці 2018 року музеєм Революції гідності було укладено договір на виконання будівельних робіт з ТОВ. Також було перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі більше 111 мільйонів гривень для виконання будівельних робіт. За даними поліції, будівництво так і не почалось.

"Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту, станом на березень 2020 року, складав 9 878 517 гривень. Також виявлено фінансові порушення і в музеї Революції гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України звертає увагу на те, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні у приміщенні Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею революції гідності, проводить Головне управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ залучені слідчими для оперативного супроводу згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.

Також у прес-центрі Служби безпеки України повідомили, що слідчі підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта.

Як зазначається, правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях музею Революції гідності, компанії - генпідрядника та за місцями проживання відповідних службових осіб.

Сьогодні зранку стало відомо, що поліція проводить обшуки в Національному музеї Революції гідності.

Раніше повідомлялось, що слідчі Державного бюро розслідувань продовжують заочні розслідування у справах Майдану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Майдан обшук
NEWS
У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
DAILY
Рахунок за карантин: скільки в Україні і світі витрачають на допомогу бізнесу під час пандемії
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Рахунок за карантин: скільки в Україні і світі витрачають на допомогу бізнесу під час пандемії