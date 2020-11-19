Названа причина обшуків в музеї Революції гідності у Києві

Правоохоронці пояснили причини обшуків в музеї Революції гідності в Києві. Слідчі підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

За даними слідства, проводиться досудове розслідування по справі за ч. 2 ст. 364 ( зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомили у поліції, наприкінці 2018 року музеєм Революції гідності було укладено договір на виконання будівельних робіт з ТОВ. Також було перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі більше 111 мільйонів гривень для виконання будівельних робіт. За даними поліції, будівництво так і не почалось.

"Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту, станом на березень 2020 року, складав 9 878 517 гривень. Також виявлено фінансові порушення і в музеї Революції гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України звертає увагу на те, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні у приміщенні Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею революції гідності, проводить Головне управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ залучені слідчими для оперативного супроводу згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.

Також у прес-центрі Служби безпеки України повідомили, що слідчі підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта.

Як зазначається, правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях музею Революції гідності, компанії - генпідрядника та за місцями проживання відповідних службових осіб.

Сьогодні зранку стало відомо, що поліція проводить обшуки в Національному музеї Революції гідності.

Раніше повідомлялось, що слідчі Державного бюро розслідувань продовжують заочні розслідування у справах Майдану.