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У Єревані протестують з вимогою відставки Пашиняна, люди перекрили вулицю

Новость на русском → Єреван, Четвер 19 листопада 2020 11:52
У Єревані протестують з вимогою відставки Пашиняна, люди перекрили вулицю Фото: протест у Вірменії (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Єревані поновилися протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Люди обурені його згодою підписати заяву про закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє агентство "Новини Вірменії".

Правоохоронці затримують або відтісняють протестувальників з проїжджої частини. Деякі вулиці заблоковані автомобілями.

Також повідомлялося, що спеціальна слідча служба Вірменії порушила кримінальну справу за статтею "організація та проведення зборів з порушенням встановленого законом порядку", максимальна санкція якої передбачає двомісячний арешт.

Раніше Пашинян заявив, що не збирається подавати у відставку. Проте він вважає себе головним відповідальним за ситуацію в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, Нікол Пашинян підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Карабаху.

Після цього в Єревані почалися масові протести. Представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян в ході мітингу на площі Свободи в центрі Єревану заявив про створення "Комітету національного порятунку".

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