Поліція проводить обшуки в музеї Революції гідності

Поліція проводить обшуки в Національному музеї Революції гідності. Вони також проходять і вдома у директора музею.

Про це повідомляє прес-служба музею на сторінці в Facebook.

"У нас обшук! У ці хвилини саме відкрили і проводимо міжнародний науковий форум, готуємо заходи до річниці Революції гідності, тому... деталі згодом", - повідомили у музеї.

На фото зафіксовано, що обшук проводять працівники поліції відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління.

Директор музею Ігор Пошивайло заявив, що обшуки проходять і у нього вдома.

"О 7 ранку увірвалися до хати з обшуком слідчі поліції та СБУ з обшуком. Так само зранку ці ж хлопці заблокували роботу двох приміщень Національного музею Революції гідності. Вилучено носії інформації (неправомірно) і документацію по фінансово-господарській діяльності", - написав він.

Джерело у Службі безпеки України повідомило нашому агентству, що відомство не здійснює розслідування щодо музею.

"Слідство проводиться Національною поліцією. Співробітники СБУ задіяні технічно в рамках, передбачених КПК, але слідство веде Нацполіція", - зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що слідчі Державного бюро розслідувань продовжують заочні розслідування у справах Майдану. Зокрема, встановлюються особи, причетні до злочинів на Майдані, які покинули Україну.

Як писало РБК-Україна, що заочне засудження колишнього президента Віктора Януковича було єдиним гучною справою, проведеною по спецпроцедурі.

Однак уже 16 листопада Київський апеляційний суд скасував заочний арешт екс-президента України Віктора Януковича у справі Майдану. Суд призначив новий розгляд справи в суді першої інстанції.