Сытник останется главой НАБУ, а в музее Революции достоинства провели обыски: новости за 19 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал послам G7, что Артем Сытник останется главой НАБУ, Украина подготовила 11 человек к обмену с Россией, полиция провела обыски в музее Революции достоинства Подробнее о том, что произошло в четверг, 19 ноября, - в материале РБК-Украина

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Зеленский пообещал послам G7, что Сытник останется главой НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник останется на своей должности после 16 декабря. Решения Конституционного суда и Окружного админсуда Киева не повлияют на его работу в бюро. Об этом на видеовстрече с послами G7 заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает сайт президента.

Сообщается, что участники встречи обсудили угрозы, которые стоят перед НАБУ из-за решения Конституционного суда.

Украина подготовила 11 человек к обмену с Россией, - Кравчук

Украина подготовила 11 человек для обмена с Россией до конца года. Но представители оккупированного Донбасса пока не готовят этот процесс со своей стороны. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью "Громадському".

"Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен - это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим", - отметил Кравчук.

Полиция провела обыски в музее Революции достоинства

Полиция провела обыски в Национальном музее Революции достоинства. Они также прошли и дома у директора музея.

Сообщается, что ледователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

Байден намерен "похоронить" Северный поток-2, - Bild

США намерены ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые обеспечивают работу российских судов на прокладке газопровода "Северный поток-2". Это может остановить строительство газопровода. Об этом сообщает издание Bild.

Автор статьи Юлиан Репке призвал Германию готовиться к "похоронам" газопровода "Северный поток - 2" после прихода к власти в США демократа Джозефа Байдена.

В Ереване протестуют с требованием отставки Пашиняна, люди перекрыли улицу

В Ереване возобновились протесты с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Люди возмущены его согласием подписать заявление об окончании войны в Нагорном Карабахе.

Правоохранители задерживали или оттесняли протестующих с проезжей части. Некоторые улицы заблокированы автомобилями.

В Польше продолжаются протесты из-за запрета на аборт, полиция применила слезоточивый газ

В Варшаве (Польше) устроили очередной протест из-за ужесточения запрета абортов в стране к почти полной. В отношении протестующих полиция применила слезоточивый газ.

Во время акции происходили стычки с полицией. Некоторые протестующие жгли свечи и файеры. Полиция в громкоговорители предупреждала об эпидемии, но люди игнорировали призывы соблюдать дистанцию и быть в масках.

ЕС больше не выделит ни одного евро правительству Лукашенко, - Боррель

Европейский союз больше не выделит ни одного евро правительству Александра Лукашенко. Все предназначенные для Беларуси деньги будут переданы гражданскому обществу. Об этом на пресс-конференции заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, больше никакие ресурсы не будут предоставлены правительству Лукашенко..

В Украине суд вернул детей отцу-инвалиду с психическим расстройством

В Николаевской области мужчина с психическим расстройством смог через суд вернуть себе опеку над двумя малолетними детьми. Он несколько лет оббивал пороги разных инстанций и через Верховный суд смог добиться решения в свою пользу.

Четыре года назад Таню и Мишу забрали у родителей. Дети жили в полной нищете и антисанитарии, а родители регулярно злоупотребляли алкоголем. Через некоторое время детей приняли в приемную семью в Киевской области, где их научили буквально всему – разговаривать, играть, ходить по улицам.

Объявлен победитель конкурса эскизов на большой герб Украины

Стал известен победитель конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Первую премию получил проект киевского художника Алексея Кохана.

Украинцы в интернете раскритиковали представленный эскиз, который теперь планируют представить на утверждение в Верховную Раду. Они указали на ряд спорных моментов в рисунке, а также призвали депутатов не голосовать за него.