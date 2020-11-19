Байден має намір "поховати" Північний потік-2, - Bild

США мають намір ввести санкції проти страхових та сертифікаційних компаній, які забезпечують роботу російських судів на прокладання газопроводу "Північний потік-2". Це може зупинити будівництво газопроводу.

Про це повідомляє видання Bild.

Автор статті Юліан Ріпці закликав Німеччину готуватися до "похоронів" газопроводу "Північний потік - 2" після приходу до влади в США демократа Джозефа Байдена.

Більш того, демократи і республіканці однаково негативно налаштовані до завершення робіт на газопроводі. Це підтверджує і американський фахівець з енергетичної безпеки Алан Райлі, який заявив, що нові санкції змусять "Газпром" довго шукати сертифікаційні компанії.

Райлі також зазначив, що головна мета Байдена - остаточно зірвати будівництво газопроводу. Для цього його адміністрація може запропонувати Німеччині "великий пакет з питань безпеки", який буде передбачати заміну російського газу відновлюваними ресурсами за невеликими цінами.

Нагадаємо, Представники Палати представників і Сенату США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти "Північного потоку-2".

У Кремлі назвали нові санкції з боку США проти російського газопроводу "Північний потік-2" рейдерською конкуренцією.