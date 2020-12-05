Рада повернула відповідальність за брехню в деклараціях, а ФОПи отримають по 8 тисяч гривень: новини за 4 грудня

Президент Володимир Зеленський рекомендував не оголошувати локдаун у грудні, Рада повернула відповідальність за брехню в деклараціях, Фізичні особи-підприємці в Україні отримають по 8 тисяч гривень виплат. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 4 грудня - в матеріалі РБК-Україна

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Рада повернула відповідальність за брехню у деклараціях

Верховна рада схвалила законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування. За відповідний законопроект №4460-д проголосували 289 нардепів.

Цей закон вносить зміни до Примітки до статті 1726 Кодексу про адміністративні правопорушення. Ці зміни дозволяють накладати адмінстягнення за цією статтею у випадку, коли відомості в декларації чиновника будуть відрізнятися від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

ФОПи отримають по 8 тисяч гривень: Рада схвалила закон

Фізичні особи-підприємці в Україні отримають по 8 тисяч гривень виплат. Верховна рада схвалила за основу і в цілому законопроект №4429.

Як можна отримати виплати, і хто їх не отримає - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Перестрілка на кордоні: Росія не змогла підтвердити факти

Вранці 4 грудня ФСБ Росії заявила, що на кордоні нібито сталася перестрілка. За даними російської сторони троє озброєних чоловіків незаконно перетнули кордон, їх намагалися затримати. У результаті сталася перестрілка, один з них нібито загинув.

Однак російська сторона не змогла підтвердити факт перестрілки на кордоні з Україною та спробу незаконного перетину. Також на зустрічі представників України і Росії не надано інформацію про нібито загиблого при затриманні.

Угорській нацменшині знову погрожували. Можливий іноземний слід

У п'ятницю, 4 грудня, громадським організаціям угорської національної меншини у Закарпатській області почали надходити електронні листи з погрозами. Зловмисники вимагали терміново залишити територію України. Про це розповів голова Нацполіції Ігор Клименко, передає прес-служба відомства.

Правоохоронці порушили дві кримінальні справи за фактами порушення рівноправності громадян та погроз вбивством. Особам, які надіслали листи з погрозами, загрожує до 5-ти років за ґратами.

Податковий кодекс змінили для підтримки бізнесу: що вирішила Рада

Верховна рада внесла ряд змін до Податкового кодексу для підтримки бізнесу на час карантину. Народні депутати схвалили за основу та в цілому законопроект №4430.

"За" проголосували 302 нардепи. Детальніше про прийняті положення.

Україна розраховує стати повноцінним членом НАТО у 2030 році

У Міністерстві закордонних справ заявили, що бачать Україну повноцінним членом НАТО у 2030 році. Також у МЗС вважають, що надання Україні Плану дій щодо членства стане потужним імпульсом для досягнення критеріїв членства. Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова у своєму відеозверненні.

"Україна налаштована оптимістично. У 2030 році ми бачимо себе повноцінним членом Альянсу", - заявила вона.

Суд скасував регіональний статус російської мови в Одеській області

Регіональний статус російської мови в Одеській області було скасовано. Таке рішення вчора, 3 грудня, ухвалив Одеський окружний адміністративний суд.

Суд встановив, що у 2012 році Одеська обласна рада ухвалила рішення про регіональний статус російської мови, посилаючись на закон "Про засади державної мовної політики", який у лютому 2018 року був визнаний неконституційним.

Генсеком ОБСЄ вперше стала жінка

Генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) вперше в історії стала жінка. На цю посаду призначили німецького дипломата Хельгу Шмід.

Шмід з вересня 2016 року займала посаду генсека Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS). Серед іншого, вона брала участь в переговорах Євросоюзу щодо ядерної угоди з Іраном.

Стало відомо, коли розпочнуться зйомки пріквела "Гри престолів"

Фанати серіалу "Гра престолів" з нетерпінням чекають будь-які новини про нові кінороботи. І для них є хороші новини. Довгоочікуваний пріквел "Гри престолів" і його зйомка запланована на осінь 2021 року. Про це повідомив Генеральний директор Warner Media Джейсон Кілару.

Серіал буде складатися з 10 серій. Він буде називатися "Будинок дракона". Планується, що на екрани серіал вийде в 2022 році.