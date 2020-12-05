Рада повернула відповідальність за брехню в деклараціях, а ФОПи отримають по 8 тисяч гривень: новини за 4 грудня
Президент Володимир Зеленський рекомендував не оголошувати локдаун у грудні, Рада повернула відповідальність за брехню в деклараціях, Фізичні особи-підприємці в Україні отримають по 8 тисяч гривень виплат. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 4 грудня - в матеріалі РБК-Україна
Коронавірус в Україні: останні новини
- Кабмін оприлюднить плановані заходи карантину під час засідання 9 грудня. Повинні бути оголошені посилені обмеження. Про це заявив премьер-міністр Денис Шмигаль.
- Президент Володимир Зеленський рекомендував прем'єр-міністру Денису Шмигалю не вводити локдаун в Україні в грудні. Зеленський пояснив, що карантин вихідного дня був ефективним.
- Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон. У "червоній зоні" залишилися 36 країн.
- В Україні за добу підтвердили 15 131 новий випадок коронавірусу. Це вперше з минулої суботи, коли кількість заражених перевищила 15 тисяч.
- Верховна рада схвалила за основу і в цілому законопроект, який дає можливість прискорити доступ до вакцини від COVID-19. Йдеться про законопроект №4314.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли очікується вакцина від коронавірусної хвороби в Україні. Вона повинна з'явитися у кінці першого - початку другого кварталу 2021 року.
- Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла не зміг відповісти на питання, чи можуть вакциновані від коронавірусу люди бути переносниками. За його словами, це питання ще потребує вивчення.
Рада повернула відповідальність за брехню у деклараціях
Верховна рада схвалила законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування. За відповідний законопроект №4460-д проголосували 289 нардепів.
Цей закон вносить зміни до Примітки до статті 1726 Кодексу про адміністративні правопорушення. Ці зміни дозволяють накладати адмінстягнення за цією статтею у випадку, коли відомості в декларації чиновника будуть відрізнятися від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
ФОПи отримають по 8 тисяч гривень: Рада схвалила закон
Фізичні особи-підприємці в Україні отримають по 8 тисяч гривень виплат. Верховна рада схвалила за основу і в цілому законопроект №4429.
Як можна отримати виплати, і хто їх не отримає - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Перестрілка на кордоні: Росія не змогла підтвердити факти
Вранці 4 грудня ФСБ Росії заявила, що на кордоні нібито сталася перестрілка. За даними російської сторони троє озброєних чоловіків незаконно перетнули кордон, їх намагалися затримати. У результаті сталася перестрілка, один з них нібито загинув.
Однак російська сторона не змогла підтвердити факт перестрілки на кордоні з Україною та спробу незаконного перетину. Також на зустрічі представників України і Росії не надано інформацію про нібито загиблого при затриманні.
Угорській нацменшині знову погрожували. Можливий іноземний слід
У п'ятницю, 4 грудня, громадським організаціям угорської національної меншини у Закарпатській області почали надходити електронні листи з погрозами. Зловмисники вимагали терміново залишити територію України. Про це розповів голова Нацполіції Ігор Клименко, передає прес-служба відомства.
Правоохоронці порушили дві кримінальні справи за фактами порушення рівноправності громадян та погроз вбивством. Особам, які надіслали листи з погрозами, загрожує до 5-ти років за ґратами.
Податковий кодекс змінили для підтримки бізнесу: що вирішила Рада
Верховна рада внесла ряд змін до Податкового кодексу для підтримки бізнесу на час карантину. Народні депутати схвалили за основу та в цілому законопроект №4430.
"За" проголосували 302 нардепи. Детальніше про прийняті положення.
Україна розраховує стати повноцінним членом НАТО у 2030 році
У Міністерстві закордонних справ заявили, що бачать Україну повноцінним членом НАТО у 2030 році. Також у МЗС вважають, що надання Україні Плану дій щодо членства стане потужним імпульсом для досягнення критеріїв членства. Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова у своєму відеозверненні.
"Україна налаштована оптимістично. У 2030 році ми бачимо себе повноцінним членом Альянсу", - заявила вона.
Суд скасував регіональний статус російської мови в Одеській області
Регіональний статус російської мови в Одеській області було скасовано. Таке рішення вчора, 3 грудня, ухвалив Одеський окружний адміністративний суд.
Суд встановив, що у 2012 році Одеська обласна рада ухвалила рішення про регіональний статус російської мови, посилаючись на закон "Про засади державної мовної політики", який у лютому 2018 року був визнаний неконституційним.
Генсеком ОБСЄ вперше стала жінка
Генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) вперше в історії стала жінка. На цю посаду призначили німецького дипломата Хельгу Шмід.
Шмід з вересня 2016 року займала посаду генсека Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS). Серед іншого, вона брала участь в переговорах Євросоюзу щодо ядерної угоди з Іраном.
Стало відомо, коли розпочнуться зйомки пріквела "Гри престолів"
Фанати серіалу "Гра престолів" з нетерпінням чекають будь-які новини про нові кінороботи. І для них є хороші новини. Довгоочікуваний пріквел "Гри престолів" і його зйомка запланована на осінь 2021 року. Про це повідомив Генеральний директор Warner Media Джейсон Кілару.
Серіал буде складатися з 10 серій. Він буде називатися "Будинок дракона". Планується, що на екрани серіал вийде в 2022 році.