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ФСБ заявляє про перестрілку на кордоні з Україною, є загиблий

Новость на русском → П'ятниця 04 грудня 2020 11:23
ФСБ заявляє про перестрілку на кордоні з Україною, є загиблий Фото: ФСБ Росії (Центр спеціального призначення ФСБ Росії)
Автор: РБК-Україна

На кордоні Росії з Україною сталася перестрілка, в результаті інциденту є загиблий. За даними Федеральної служби безпеки Росії, троє чоловіків з боку України нібито намагалися незаконно перейти кордон.

Про це повідомляє ТАСС.

Повідомляється, що інцидент стався на ділянці прикордонного контролю ФСБ по Білгородській і Воронезькій областях.

"... 4 грудня прикордонним нарядом припинено спробу порушення державного кордону з України до Російської Федерації трьома невідомими озброєними. При спробі затримання порушники чинили збройний опір", - йдеться в повідомленні.

В ході перестрілки один з них отримав смертельні поранення. У ФСБ відзначають, що двоє інших нібито зникли на території України. Інших подробиць поки немає.

РБК-Україна звернулося до Державної прикордонної служби за оперативним коментарем. Як заявив помічник голови Держприкордонслужби, прес-секретар Андрій Демченко, інформація про інцидент на даний момент уточнюється.

Нагадаємо, влітку в Ростовській області чоловік на автомобілі намагався прорватися через російсько-український кордон. Щоб зупинити чоловіка російські прикордонники застосували зброю, він отримав легке поранення.

Зазначимо, в листопаді на адміністративному кордоні з Кримом українська сторона затримала колишнього чиновника Міністерства внутрішніх справ. Його підозрюють у державній зраді та сприянні окупантам у переслідуванні кримчан.

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