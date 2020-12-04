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Перестрілка на кордоні: Росія не змогла підтвердити факти

Новость на русском → Київ, П'ятниця 04 грудня 2020 17:47
Перестрілка на кордоні: Росія не змогла підтвердити факти Фото: український прикордонник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

Російська сторона не змогла підтвердити факт перестрілки на кордоні з Україною та спробу незаконного перетину. Також на зустрічі представників України і Росії не надано інформацію про нібито загиблого при затриманні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що після появи інформації про перестрілку на кордоні українська сторона направила загони на відповідну ділянку в Сумській області. Прикордонники не виявили факти порушення кордону, а також не знайшли підтверджень достовірності повідомлень ФСБ Росії.

На прикордонно-представницькій зустрічі російські прикордонники наполягали на раніше наданій інформації, але не змогли надати жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, у тому числі слідів перетину кордону на місцевості.

"Російська сторона також не надала будь-якої інформації про особу, яка, за їх повідомленням, загинула, і зброю, яку порушник міг використовувати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці ФСБ Росії заявила, що на кордоні нібито сталася перестрілка. За даними російської сторони троє озброєних чоловіків незаконно перетнули кордон, їх намагалися затримати. У результаті сталася перестрілка, один з них нібито загинув.

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Перестрілка на кордоні: Росія не змогла підтвердити факти
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