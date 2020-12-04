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Зеленський: я рекомендував не оголошувати локдаун в грудні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 04 грудня 2020 19:15
Зеленський: я рекомендував не оголошувати локдаун в грудні Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський рекомендував прем'єр-міністру Денису Шмигалю не вводити локдаун в Україні в грудні. Зеленський пояснив, що карантин вихідного дня був ефективним.

Про це він розповів у своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook.

Глава держави зазначив, що ситуація в країні контрольована та не потребує введення локдауну.

"Карантин вихідного дня, яке б до нього не було ставлення, дав свій результат. Щоденна кількість захворілих людей перестала зростати на стільки стрімко, а тому нам вдалося збити цю динаміку, тому медична система не пропустила нокаутуючих ударів, тому вона справляється і вона витримає", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вводити локдаун у грудні уряд не планує. Введення жорсткого карантину, можливо, відбудеться у перші дні січня.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв оприлюднити майбутні карантинні обмеження наступного тижня. Обмеження планують схвалити на засіданні Кабміну.

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Зеленський: я рекомендував не оголошувати локдаун в грудні
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