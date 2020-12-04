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Шмигаль про жорсткий карантин: заходи оприлюднимо 9 грудня

Новость на русском → Київ, П'ятниця 04 грудня 2020 18:10
Шмигаль про жорсткий карантин: заходи оприлюднимо 9 грудня Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Кабмін оприлюднить плановані заходи карантину під час засідання 9 грудня. Повинні бути оголошені посилені обмеження.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Повний перелік вже узгоджених заходів ми оприлюднимо під час засідання Кабінету Міністрів у середу, 9 грудня", - зазначив глава уряду.

Сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ буде пропонувати Кабінету міністрів затвердити посилення карантин на три тижні в січні. При цьому мова не йде про локдауне, який був навесні.

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