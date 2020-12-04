Рада повернула відповідальність за брехню у деклараціях

Верховна рада схвалила законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування. За відповідний законопроект №4460-д проголосували 289 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Цей закон вносить зміни до Примітки до статті 1726 Кодексу про адміністративні правопорушення. Ці зміни дозволяють накладати адмінстягнення за цією статтею у випадку, коли відомості в декларації чиновника будуть відрізнятися від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Зараз цей поріг становить від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ці зміни дозволять підняти й поріг кримінальної відповідальності за брехню у е-деклараціях.

З Кримінального кодексу виключили статтю 3661, натомість доповнили кодекс новою статтею 3662 "Декларування недостовірної інформації", яка передбачає кримінальну відповідальність за таке порушення.

У випадку, якщо відомості у е-декларації відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, це каратимуть штрафом від 2500 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, за це загрожує штраф у розмірі від 3 до 5 тисяч таких мінімумів або громадські роботи від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також ККУ доповнили статтею 3663, якою встановлюється кримінальна відповідальність за умисне неподання е-декларації. За таке порушення загрожує штраф у розмірі від 2500 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім того, необхідні зміни внесли й до Кримінального процесуального кодексу.

Нагадаємо, цей законопроект став третім, зареєстрованим у парламенті, по поверненню відповідальності за брехню у деклараціях.

Як писало РБК-Україна, в Раду вносили і проект закону про відновлення відповідальності за брехню у деклараціях, який розробила робоча група.

Крім того, ще один законопроект з приводу е-декларацій запропонував президент Володимир Зеленський.