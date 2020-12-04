ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Генсеком ОБСЄ вперше стала жінка

Новость на русском → Відень, П'ятниця 04 грудня 2020 15:48
Генсеком ОБСЄ вперше стала жінка Фото: Хельга Шмід (Flickr EU2017EE Estonian Presidency)
Автор: РБК-Україна

Генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) вперше в історії стала жінка. На цю посаду призначили німецького дипломата Хельгу Шмід.

Про це йдеться в повідомленні представництва Німеччини в цій організації в Twitter.

Зазначимо, Шмід з вересня 2016 року займала посаду генсека Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS). Серед іншого, вона брала участь в переговорах Євросоюзу щодо ядерної угоди з Іраном.

До Шмід посаду генсека ОБСЄ займав швейцарець Томас Гремінгер з липня 2017 року до липня 2020 року. Низка країн-учасниць організації виступила проти продовження його мандата.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська делегація в ТКГ готує письмову ноту Моніторинговій місії ОБСЄ у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню на Донбасі в районі Водяного.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ продовжити тиск на Росію.

"Необхідно відновити повагу до базових принципів і зобов'язань ОБСЄ. Потрібно продовжувати тиск на Росію, щоб змусити її змінити поведінку", - зазначив міністр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика ОБСЄ генсек
NEWS
Україна оновила список країн "червоної зони"
РБК-Українаінформаційне агентство Україна оновила список країн "червоної зони"
DAILY
Гроші на старість: чи може влада допомогти пенсіонерам без тиску на бізнес
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гроші на старість: чи може влада допомогти пенсіонерам без тиску на бізнес