ФОПи отримають по 8 тисяч гривень: Рада схвалила закон

Фізичні особи-підприємці в Україні отримають по 8 тисяч гривень виплат. Верховна рада схвалила за основу і в цілому законопроект №4429.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Закон підтримали 297 парламентаріїв.

Документ пропонує забезпечити в 2020-2021 роках за рахунок держбюджету виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити частину зарплати або доходу в разі введення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

Передбачена виплата одноразової матеріальної допомоги бізнесу для збереження робочих місць найманих працівників, а також одноразова компенсація витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Тимчасово, протягом терміну дії карантину та протягом шести місяців після його закінчення, суб'єкти малого та середнього підприємництва сфери громадського харчування зможуть отримати державну підтримку.

Для бізнесу, роботу якого призупинили через карантин, на період дії карантину і протягом одного місяця з дня його закінчення продовжується дія договорів оренди державного та комунального майна, термін дії яких закінчується в період дії карантину або обмежувальних заходів.

Закон скасовує стягнення орендної плати за договорами оренди державного та комунального майна в період дії карантину або обмежувальних заходів для бізнесу, діяльність якого була заборонена в зазначений період.

Крім того, на час карантину і після його закінчення не будуть припиняти дію і анулювати ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями в разі несвоєчасної сплати ліцензіатами чергового платежу за ліцензії.

До страхового стажу особи будуть включати період, протягом якого вона отримувала допомогу по частковому безробіттю, на період карантину через пандемію коронавірусу.

Хто не отримає виплати

Виплату у розмірі 8 тисяч гривень не отримають наймані працівники, за яких не нараховано ЄСВ за третій квартал 2020 року, а також ті, які працюють за сумісництвом, або отримують зарплату більше тридцяти тисяч гривень на місяць.

Для ФОПів, які є застрахованими особами, допомога не надається у випадках, якщо період їх державної реєстрації та сплати ЄСВ становить менше трьох місяців, а також у випадку, якщо на дату набрання чинності цим законом їх діяльність припинено.

Крім того, виплата одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування, не надається, якщо у суб’єкта господарювання на дату набрання чинності цим законом є заборгованість зі сплати ЄСВ.

Нагадаємо, глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія відзначав, що закон про підтримку малого і середнього бізнесу повинен набрати чинності до 9 грудня.

Як писало РБК-Україна, 26 листопада в Раді з'явилися тексти законопроектів президента про підтримку бізнесу на час карантину. Йдеться про проекти №4429-4431.