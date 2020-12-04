Податковий кодекс змінили для підтримки бізнесу: що вирішила Рада

Верховна рада внесла ряд змін до Податкового кодексу для підтримки бізнесу на час карантину. Народні депутати схвалили за основу та в цілому законопроект №4430.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 302 нардепи.

Згідно з законом, списується податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за усіма податками і зборами не перевищує 3060 гривень, та його не погашено станом на 01.11.2020.

До 29 грудня 2021 року відстрочується погашення податкового боргу платників податків - фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 гривень.

Також передбачається списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом.

Поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення збільшується до 3060 гривень.

Згідно з документом, не будуть оподатковувати ПДФО та податком на прибуток підприємств доходи (матеріальну допомогу, компенсації), отримані відповідно до закону про соцпідтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період карантину через коронавірус.

Платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року.

Крім того, звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску платники єдиного податку першої групи в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року за себе. Визначається, що такі періоди включаються до страхового стажу.

Нагадаємо, фізичні особи-підприємці в Україні отримають по 8 тисяч гривень виплат. Рада схвалила за основу і в цілому законопроект №4429.

Як писало РБК-Україна, глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія відзначав, що закон про підтримку малого і середнього бізнесу повинен набрати чинності до 9 грудня.

Так, 26 листопада у ВР з'явилися тексти законопроектів президента №4429-4431 про підтримку бізнесу на час карантину.