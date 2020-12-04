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Україна оновила список країн "червоної зони"

Новость на русском → Київ, П'ятниця 04 грудня 2020 16:05
Україна оновила список країн "червоної зони" Фото: дівчина в поїзді (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон. У "червоній зоні" залишилися 36 країн.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, згідно з оновленим списком в "червоній зоні" залишаються Сполучені Штати, Швейцарія, Румунія, Польща, Португалія, Словенія, Чорногорія, Хорватія, Вірменія, Литва та інші.

Станом на 4 грудня у "червоному списку" України знаходяться 36 країн, тижнем раніше таких країн було 38.

В "червону зону" потрапила Болгарія. При цьому в "зеленій зоні" виявилися Боснія і Герцеговина, а також Франція.

Україна оновила список країн &quot;червоної зони&quot;

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що локдаун в Україні поки не загрожує відпочинку за кордоном.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що локдаун на Новий рік Україна вводити не буде. Міністерство охорони здоров'я пропонує посилення карантину з січня на три тижні.

Додамо, що уряд повідомить про нові обмеження за сім днів до їх введення.

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Україна оновила список країн "червоної зони"
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