Україна оновила список країн "червоної зони"

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон. У "червоній зоні" залишилися 36 країн.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, згідно з оновленим списком в "червоній зоні" залишаються Сполучені Штати, Швейцарія, Румунія, Польща, Португалія, Словенія, Чорногорія, Хорватія, Вірменія, Литва та інші.

Станом на 4 грудня у "червоному списку" України знаходяться 36 країн, тижнем раніше таких країн було 38.

В "червону зону" потрапила Болгарія. При цьому в "зеленій зоні" виявилися Боснія і Герцеговина, а також Франція.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що локдаун в Україні поки не загрожує відпочинку за кордоном.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що локдаун на Новий рік Україна вводити не буде. Міністерство охорони здоров'я пропонує посилення карантину з січня на три тижні.

Додамо, що уряд повідомить про нові обмеження за сім днів до їх введення.