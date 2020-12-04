Угорській нацменшині знову погрожували. Можливий іноземний слід

У п'ятницю, 4 грудня, громадським організаціям угорської національної меншини у Закарпатській області почали надходити електронні листи з погрозами. Зловмисники вимагали терміново залишити територію України.

Про це розповів голова Нацполіції Ігор Клименко, передає прес-служба відомства.

Правоохоронці порушили дві кримінальні справи за фактами порушення рівноправності громадян та погроз вбивством. Особам, які надіслали листи з погрозами, загрожує до 5-ти років за ґратами.

Клименко додав, що поліція встановила особу зловмисника, який нещодавно у мережі поширив відео з погрозами українцям угорського походження. Ним виявився громадянин сусідньої держави.

"Ми відслідкували, що на території України він перебував виключно в період запису ролика, а в день опублікування відео покинув межі України. Вперше провокативне відео з’явилося на каналі блогерки із Сербії. А після того, як ролик поширився в Україні, вона його видалила", - розповів він.

Глава Нацполіції додав, що випадок з відео та сьогоднішні листи з погрозами пов'язані між собою.

"Отримані 4 грудня електронні листи та провокативне відео, розміщене декілька днів тому, є ланками одного ланцюжка. І не виключено, що в цій історії є іноземний слід", - додали в поліції.

Нагадаємо, минулого тижня в мережі з'явилося відео з погрозами угорській нацменшині. На інцидент відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пообіцявши притягнути до відповідальності причетних.