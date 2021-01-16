Протести через ціни на газ та землетрус в Індонезії: новини за 15 січня

В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,2 бали, в містах України тривають акції протесту через підняття цін на газ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив заборону на продаж шкарпеток в супермаркетах. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 15 січня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Ціна на газ: тарифи в Україні можуть зафіксувати на рік

В Україні може з'явитися фіксована ціна на газ для населення, що діятиме протягом року. Відповідні тарифи підготують "Нафтогаз" та інші постачальники. Про це в ефірі "1+1" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, уряд розробить річний газовий продукт, щоб захистити споживачів від непередбачуваних ростов.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів, скільки буде діяти ціна на газ за 6,99 гривень та при якій умові дану ціну скасують.

Тим часом у містах України тривають акції протесту через підняття цін на газ. В Житомирі протестувальники штурмом взяли приміщення облради.

Зеленський провів телефонну розмову з Меркель

Президент Володимир Зеленський розповів, що в п’ятницю, 15 січня, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зокрема, говорили про врегулювання на Донбасі.

Також Зеленський закликав Меркель допомогти Україні у постачанні вакцини від коронавірусу. Окрім того він запросив німецького лідера в Україну.

Санду пропонує створити "коло довіри" Румунія-Молдова-Україна

Президент Молдови Майя Санду пропонує на дипломатичному рівні створити "коло довіри" Румунія-Молдова-Україна. Кишиневу за кілька тижнів вдалося відновити стосунки із Бухарестом і Києвом.

Вона підкреслила, що останнім часом відносини з цими країнами на вищому рівні були заморожені через попереднє керівництво Молдови.

Нове районування в Україні: КСУ перевірить конституційність

Конституційний суд України відкрив конституційне провадження щодо відповідності Основному закону постанови про ліквідацію і створення нових районів. Відповідне подання надійшло до суду ще в кінці жовтня.

Як писало РБК-Україна, в рамках адміністративно-територіальної реформи в Україні були ліквідовані 490 районів, замість них створили 136 нових.

В Індонезії в результаті сильного землетрусу загинули десятки людей, сотні поранені

В ніч на 15 січня на індонезійському острові Сулавесі стався сильний землетрус магнітудою 6,2 бала. Спочатку повідомлялося про сім жертв землетрусу і понад 600 поранених. При цьому в місті Мамуджу була повністю зруйнована лікарня.

Пізніше телеканал CNA повідомив про те, що загинули щонайменте 42 людини. На цей момент з-під завалів у місті Мамуджу витягнуті тіла 34 людей, ще вісім померли вже після операції з порятунку.

Росія виходить з Договору з відкритого неба

У п'ятницю, 15 січня, Російська Федерація оголосила про те, що виходить з Договору по відкритому небу. Це робиться слідом за Сполученими Штатами, які вийшли з угоди у 2020 році. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Росії.

МЗС РФ вже почав внутрішньодержавні процедури щодо виходу з угоди.

Трамп не піде у відставку як Ніксон. Заборонив оточенню навіть говорити про це

Президент США Дональд Трамп за кілька днів до можливого імпічмента виключає можливість добровільної відставки за прикладом 37-го президента США Річарда Ніксона. Більше того, йому не подобаються такі порівняння, і він заборонив своєму оточенню навіть говорити про це.

Повідомляється, що нещодавно Трамп припинив обговорення добровільної відставки серед своїх радників. Він також дав зрозуміти, що забороняє будь-яке згадування Ніксона. Зокрема, тому, що не може розраховувати на швидке помилування з боку віце-президента Майка Пенса, як у свій час з Ніксоном зробив Джеральд Форд.

У Буковелі нахабно ігнорують карантинні рейди: ресторани забиті, а дітвора співає щедрівки

У Буковелі зафіксували порушення правил посиленого карантину - в працюючому ресторані популярного гірськолижного курорту діти співали відвідувачам щедрівки, а вимога про масковий режим в закладі геть ігнорувалася.

Відповідне відео зняли самі відпочиваючі, після чого кадри були опубліковані на Telegram-каналі Pavlovsky News.

В Україні на вихідні посиляться морози: прогноз синоптиків

Погоду на вихідні обіцяють холодну, морози посиляться. Також синоптики прогнозують сніг у східних областях в суботу та в західних областях в неділю.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.