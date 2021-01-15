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В Україні на вихідні посиляться морози: прогноз синоптиків

Новость на русском → Київ, П'ятниця 15 січня 2021 13:22
В Україні на вихідні посиляться морози: прогноз синоптиків Фото: сніг у Києві (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Погоду на вихідні передають холодну, морози посиляться. Також синоптики прогнозують сніг у східних областях в суботу та в західних областях в неділю.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

Прогноз на суботу

У суботу, 16 січня, сніг у Харківській, Луганській і Донецькій.

У західних областях температура повітря вдень опустить до-6-12, а вночі -6-16. На півночі і в центрі країни вдень -11-14, а вночі опустить до -16. У східних і південних областях температура повітря вдень складе -7-11, а вночі -9-13.

У Києві в цей день буде хмарно з проясненнями. Вдень температура опуститься до -11-13, вночі буде так само.

Снігопади і морози до -21: прогноз до кінця тижня

Прогноз на неділю

У неділю, 17 січня, снігопади передають в західних областях, там вдень -12-14, а вночі -15-19. На сході і в центрі країни температура повітря вдень складе -8-14, а вночі -12-19. У північних областях вдень буде -12-14, а вночі -16-18.

У Києві сьогодні буде хмарно. Вдень температура повітря складе -11-13, а вночі -13-17.

Снігопади і морози до -21: прогноз до кінця тижня

Нагадаємо, сьогодні в Київ прийшли сильні морози, зараз температура повітря становить -9. Також очікуються снігопади.

Зазначимо, в Україні на перевальних ділянках випало від 10 до 35 сантиметрів снігу.

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