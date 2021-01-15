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Трамп не піде у відставку як Ніксон. Заборонив оточенню навіть говорити про це

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 15 січня 2021 13:43
Трамп не піде у відставку як Ніксон. Заборонив оточенню навіть говорити про це Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)
Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп за кілька днів до можливого імпічмента виключає можливість добровільної відставки за прикладом 37-го президента США Річарда Ніксона. Більше того, йому не подобаються такі порівняння, і він заборонив своєму оточенню навіть говорити про це.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Повідомляється, що нещодавно Трамп припинив обговорення добровільної відставки серед своїх радників. Він також дав зрозуміти, що забороняє будь-яке згадування Ніксона. Зокрема, тому, що не може розраховувати на швидке помилування з боку віце-президента Майка Пенса, як у свій час з Ніксоном зробив Джеральд Форд.

Також повідомляється, що Трамп попросив влаштувати йому пишні проводи в день інавгурації Джо Байдена наступного тижня.

В оточенні чинного президента США відзначають, що він стурбований можливими юридичними і фінансовими проблемами. Джерела підкреслюють, що він хоче зібрати команду юристів для оскарження його можливого імпічменту. Крім того, Трамп ображений на республіканців, які "кинули його у важкий час".

Зазначимо, Річард Ніксон добровільно пішов у відставку до оголошення імпічменту в 1974 році на тлі Вотергейтського скандалу, який стосувався прослуховування офісу Демократичної партії в ході президентської виборчої кампанії 1972 року.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ писали, що після другого оголошення імпічменту Трамп розлютився і ізолювався.

Також стало відомо, що Трампу можуть заборонити знову балотуватися в президенти в разі імпічменту.

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