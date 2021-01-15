У Житомирі протестувальники увірвались в облраду, вимагають знизити ціну на газ

Фото: штурм облради в Житомирі (suspilne.media)

Акція протесту починалась на перехресті вулиць Шевченка та Фещенка-Чопівського. Далі протестувальники вирушили до будівлі "Житомиробленерго".

Загалом участь у протесті взяли участь близько 250-300 осіб. Після протесту під будівлею комунального відомства протестувальники пішли до Житомирської обларади.

Вони штурмом взяли приміщення обласної ради, де разом представниками влади перейшли до сесійної зали міськради для подальшого обговорення ситуації з цінами на газ.

Если депутаты не понимают проблем своих избирателей то избиратели идут к ним Posted by Владимир Михалец on Friday, January 15, 2021

Нагадаємо, в містах України тривають акції протесту через підняття цін на газ. Сьогодні протестували і в Києві, в інших містах люди перекривають траси.

Разом з тим, в смт Пісочин та місті Красноград Харківської області учасники акцій протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги блокували рух по автомобільних трасах державного значення.