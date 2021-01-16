Протесты из-за цен на газ и землетрясение в Индонезии: новости за 15 января

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла, в городах Украины продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ, главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил запрет на продажу носков в супермаркетах. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 15 января – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Цена на газ: тарифы в Украине могут зафиксировать на год

В Украине может появиться фиксированная цена на газ для населения, которая будет действовать в течение года. Соответствующие тарифы подготовят "Нафтогаз" и другие поставщики. Об этом в эфире "1+1" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, правительство разработает годовой газовый продукт, чтобы защитить потребителей от непредсказуемых ростов.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, сколько будет действовать цена на газ по 6,99 гривен и при каком условии эту цену отменят.

Тем временем в городах Украины продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ. В Житомире протестующие штурмом взяли помещение облсовета.

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в пятницу, 15 января, провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, говорили об урегулировании на Донбассе.

Также Зеленский призвал Меркель помочь Украине в поставке вакцины от коронавируса. Кроме того, он пригласил немецкого лидера в Украину.

Санду предлагает создать "круг доверия" Румыния-Молдова-Украина

Президент Молдовы Майя Санду предлагает на дипломатическом уровне создать "круг доверия" Румыния-Молдова-Украина. Кишиневу за несколько недель удалось восстановить отношение с Бухарестом и Киевом.

Она подчеркнула, что в последнее время отношения с этими странами на высшем уровне были заморожены из-за предыдущего руководства Молдовы.

Новое районирование в Украине: КСУ проверит конституционность

Конституционный суд Украины открыл конституционное производство по поводу соответствия Основному закону постановления о ликвидации и создании новых районов. Соответствующее представление поступило в суд еще в конце октября.

Как писало РБК-Украина, в рамках административно-территориальной реформы в Украине были ликвидированы 490 районов, вместо них создали 136 новых.

В Индонезии в результате сильного землетрясения погибли десятки людей, сотни ранены

В ночь на 15 января на индонезийском острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Изначально сообщалось о семи жертвах землетрясения и более 600 раненых. При этом в городе Мамуджу была полностью разрушена больница.

Позже телеканал CNA сообщил о том, что погибли по меньшей мере 42 человека. К настоящему моменту из-под завалов в городе Мамуджу извлечены тела 34 человек, еще восемь умерли уже после операции по спасению.

Россия выходит из Договора по открытому небу

В пятницу, 15 января, Российская Федерация объявила о том, что выходит из Договора по открытому небу. Это делается вслед за Соединенными Штатами, которые вышли из соглашения в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

МИД РФ уже начал внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения.

Трамп не уйдет в отставку как Никсон. Запретил окружению даже говорить об этом

Президент США Дональд Трамп за несколько дней до возможного импичмента исключает возможность добровольной отставки по примеру 37-го президента США Ричарда Никсона. Более того, ему не нравятся такие сравнения, и он запретил своему окружению даже говорить об этом.

Сообщается, что недавно Трамп пресек обсуждение добровольной отставки среди своих советников. Он также дал им понять, что запрещает любое упоминание Никсона. В частности, потому, что не может рассчитывать на быстрое помилование со стороны вице-президента Майка Пенса, как в свое в время с Никсоном сделал Джеральд Форд.

В Буковеле нагло игнорируют карантинные рейды: рестораны забиты, а детвора поет щедровки

В Буковеле зафиксировали нарушение правил ужесточенного карантина - в работающем ресторане популярного горнолыжного курорта дети пели посетителям щедровки, а требование о масочном режиме в заведении совершенно игнорировалось.

Соответствующее видео сняли сами отдыхающие, после чего кадры были опубликованы на Telegram-канале Pavlovsky News.

В Украине на выходные усилятся морозы: прогноз синоптиков

Погоду на выходные обещают холодную, морозы усилятся. Также синоптики прогнозируют снег в восточных областях в суботу и в западных областях в воскресенье.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.