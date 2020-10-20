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У Конституційному суді оскаржують нове районування

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 21:00
У Конституційному суді оскаржують нове районування Фото: Конституційний суд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

До Конституційного суду України надійшло подання 49 народних депутатів щодо конституційності постанови Верховної ради "Про утворення і ліквідації районів". У клопотанні зазначається, що постанова не відповідає низці статей Основного закону України.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

"Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що регулюючи питання територіального устрою постановою, а не законом, Верховна рада України хоч і діяла в межах наданих їй повноважень, але не у спосіб, який вимагає Конституція України", - сказано в повідомленні.

За словами представника ВР в Конституційному суді Ольги Совгирь, у поданні заявлено клопотання про визнання провадження у цій справі невідкладним.

Серед аргументів авторів подання зазначено, що постанова змінює елементи територіального устрою, який може визначатися виключно законами.

Зараз у Конституційному суді вирішується питання про відкриття провадження.

Відзначимо, що в рамках адміністративно-територіальної реформи в Україні були ліквідовані 490 районів, замість них створили 136 нових.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що реформа децентралізації закінчиться місцевими виборами.

Крім того, у парламенті раніше розвінчали основні міфи про створення нових районів у державі.

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