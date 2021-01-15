Ляшко про заборону продажу шкарпеток: ці обмеження - прохання бізнесу

Заборона на продаж товарів не першої необхідності в супермаркетах на час локдауна в Україні є проханням бізнесу. Ця заборона відповідає інтересам бізнесу, який спеціалізується на торгівлі такими товарами.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, перед введенням локдауна з представниками бізнесу провели багато зустрічей.

"Я зараз скажу таку таємну річ: ці обмеження - прохання бізнесу", - відповів Ляшко на питання про заборону продажу шкарпеток і товарів не першої необхідності в супермаркетах.

Він пояснив, що є бізнес, який продає виключно посуд, одяг або іграшки.

"І вони втрачають під час карантину, тому що вони закриті, а поруч супермаркети продовжують працювати і продають посуд, одяг та іграшки. Ми ж не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України не буде продовжувати локдаун після 24 січня, хоча в подальшому очікується збільшення захворюваності на COVID-19.

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