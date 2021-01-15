Нове районування в Україні: КСУ перевірить конституційність

Конституційний суд України відкрив конституційне провадження щодо відповідності Основному закону постанови про ліквідацію і створення нових районів. Відповідне подання надійшло до суду ще в кінці жовтня.

Про це у своєму Telegram-каналі написала представник Верховної ради у КСУ, нардеп Ольга Совгиря.

"Ухвалою колегії суддів Конституційного суду відкрито конституційне провадження у справі щодо відповідності Конституції України постанови Верховної ради "Про утворення та ліквідацію районів"... за конституційним поданням 49 народних депутатів України від 20 жовтня 2020", - зазначила парламентар.

Нагадаємо, у поданні нардепи заявили, що регулюючи питання територіального устрою постановою, а не законом, Рада хоч і діяла в межах наданих їй повноважень, але не у спосіб, який вимагає Конституція України.

Як писало РБК-Україна, в рамках адміністративно-територіальної реформи в Україні були ліквідовані 490 районів, замість них створили 136 нових.

Крім того, у Раді раніше розвінчали основні міфи про створення нових районів у державі.