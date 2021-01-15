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Санду пропонує створити "коло довіри" Румунія-Молдова-Україна

Новость на русском → Кишинів, П'ятниця 15 січня 2021 16:08
Санду пропонує створити "коло довіри" Румунія-Молдова-Україна Фото: Майя Санду (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Президент Молдови Майя Санду пропонує на дипломатичному рівні створити "коло довіри" Румунія-Молдова-Україна. Кишиневу за кілька тижнів вдалося відновити стосунки із Бухарестом і Києвом.

Про це вона заявила на відеоконференції за участю дипломатичного корпусу Молдови, передає newsmaker.md.

За її словами, їй вже вдалося налагодити відносини з сусідніми країнами - Румунією та Україною.

"Мені приємно повідомити, що всього за кілька тижнів нам вдалося розблокувати відносини з нашими сусідами і стратегічними партнерами - Румунією та Україною", - зазначила Санду.

Вона підкреслила, що останнім часом відносини з цими країнами на вищому рівні були заморожені через попереднє керівництво Молдови.

"Я вважаю, що найбільші зусилля ми повинні зосередити на створенні саме цього кола довіри: Румунія-Молдова-Україна", - додала Санду.

Вона також заявила, що Кишинів має перезавантажити відносини з Євросоюзом і зберегти партнерство з Росією.

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський домовився з Санду про створення президентської ради.

Також під час візиту Санду до Києва сторони домовилися побудувати міст через Дністер.

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