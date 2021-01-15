ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ціна на газ: тарифи в Україні можуть зафіксувати на рік

Новость на русском → Київ, П'ятниця 15 січня 2021 12:51
Ціна на газ: тарифи в Україні можуть зафіксувати на рік Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні може з'явитися фіксована ціна на газ для населення, що діятиме протягом року. Відповідні тарифи підготують "Нафтогаз" та інші постачальники.

Про це в ефірі "1+1" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд розробить річний газовий продукт, щоб захистити споживачів від непередбачуваних ростов.

"Державна компанія "Нафтогаз" та інші постачальники газу розрахують ціну своїх річних продуктів і запропонують українцям фіксовану ціну", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що минулого року десятки тисяч абонентів підписали річні контракти з "Нафтогазом" за ціною 4,70 гривень за кубічний метр.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів, скільки буде діяти ціна на газ за 6,99 гривень та при якій умові дану ціну скасують.

Також стало відомо, що уряд прийме постанову щодо тарифів 15 або 18 січня, а затвердять нові тарифи вже 19 січня. Міжнародний валютний фонд вже висловив занепокоєння тим, що Україна має намір в ручному режимі знизити ціни на газ, хоча у меморандумі взяла зобов'язання щодо ринкового формування тарифів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство цена газ Денис Шмигаль
NEWS
Скільки триватимуть сильні морози: синоптики попередили українців
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Скільки триватимуть сильні морози: синоптики попередили українців
DAILY
Стали в чергу. Чому Україна ще не почала вакцинацію проти COVID-19
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Стали в чергу. Чому Україна ще не почала вакцинацію проти COVID-19