Протести через ціни на газ продовжуються. В Україні знову перекривають траси

У містах України тривають акції протесту через підняття цін на газ. Сьогодні протестували й у Києві, у інших містах люди перекривають траси, більш детально - у матеріалі РБК-Україна.

Місцеве видання "Одеський кур'єр" повідомляє, що сьогодні в місті знову протестують через підвищення тарифів для населення на газ, електрику, водопровід, опалення.

Фото: протест в Одесі (uc.od.ua)

Також у Чорнобаївці Херсонської області проводять протест, там перекрили трасу, передає місцеве видання "Херсонці".

Черкаське видання "Прочерк" повідомило, що аналогічну акцію протесту влаштували в Черкасах. Місцеві жителі зібралися під стінами Черкаської облдержадміністрації, щоб висловити своє ставлення до підвищення тарифів та зібрати підписи, щоб звернутися до влади.

Фото: протест у Черкасах (procherk.info)

У Полтаві сьогодні також протестують через високі ціни на газ. Дехто з мітингувальників пропонує вихід: через ситуацію, що склалася з тарифами, обласну раду варто, на їх думку, розпустити, передає видання Kolo.News.

Фото: протест у Полтаві (kolo.news)

Місцеве видання "Ратуша" повідомило, що сьогодні на автомобільній дорозі Н-10 в селі Ямниця (Івано-Франківська область) місцеві мешканці безперервно ходять пішохідним переходом і ускладнюють рух транспорт. Так вони протестують через підвищені тарифи.

Крім того, кореспондент РБК-Україна повідомив, що сьогодні на Майдані Незалежності в центрі Києва пройшла акція проти підвищення тарифів. Мітингувальники вимагають від влади ініціювати "реальне зменшення тарифів на газ та його розподіл".

Також, за словами учасників акції протесту, Кабінет міністрів повинен скасувати постанову №1325 від 28.12.2020 року, яке підвищує вартість електроенергії для населенія.

На протест виходять і в інших містах, таких як Чорноморськ (Одеська область) та Кропивницький. Крім того, жителі Орєхова перекрили трасу "Запоріжжя-Маріуполь".

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив обмежити ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр принаймні до кінця опалювального сезону, тобто до квітня.

"Нафтогаз України" готовий забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.