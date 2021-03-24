Масочний режим на вулицях і санкції проти російських ЗМІ: новини за 23 березня

В "червоних" зонах українців зобов'язали носити маски в парках і на вулицях, в Україні через санкції заблокують ряд російських ЗМІ, Ілон Маск заявив, що ракети сядуть на Марсі ще до 2030 року. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 23 березня, - в матеріалі РБК-Україна.

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"ТАСС", "Лента.ру" і Russia Today: в Україні через санкції заблокують ряд російських ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки компаній з Росії, серед яких безліч інтернет-видань. Зокрема, заборонена діяльність медіа-холдингу "Росія сьогодні".

Під санкції потрапили юридичні особи, з якими пов'язані інтернет-видання "ТАСС", "Лента.ру", "Газета.ру", "Russia Today", "Украина.ру" і ряд інших інтернет-доменів. Заборонена також на три роки діяльність в Україні російського державного медіа-холдингу "Росія сьогодні", в склад якого, серед інших, входить видання "РИА Новости".

Поліція повідомила про підозру п'яти учасникам заворушень під ОП

Правоохоронці повідомили про підозру п'яти учасникам акції біля Офісу президента, яка пройшла в суботу, 20 березня. Одного з них суд обрав запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Також у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що акція 20 березня під Офісом президента не була мирною. Організатори протесту нібито попередньо планували бійки і сутички з поліцією.

Податкова амністія для українців: Раді рекомендують схвалити закон

В Україні хочуть за допомогою подачі "нульової декларації" передбачити для громадян так звану податкову амністію. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді прийняти відповідний законопроект №5153.

Як писало РБК-Україна, нульове декларування буде добровільним, показувати потрібно буде доходи, які були отримані без сплати податків.

Вибори мера Харкова: в Раді зареєстрували постанову

У Верховній раді зареєстрували постанову про проведення позачергових виборів харківського міського голови. Їх пропонують провести 31 жовтня 2021 року.

Як писало РБК-Україна, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що вибори мера Харкова можуть відбутися в останню неділю жовтня. Він допускав, що в сесійній залі Рада може розглянути цей документ у найближчі сесійні тижні.

Європа розірвала відносини з Росією, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про відсутність у Росії відносин з Євросоюзом. Він заявив, що ЄС зруйнував всі механізми та інфраструктуру своїми односторонніми кроками.

"Європа ці відносини розірвала, просто зруйнувавши всі механізми, які створювалися багато років, і у нас залишилися тільки партнери - окремі європейські країни", - заявив Лавров.

Ракети сядуть на Марсі до 2030 року. Маск зробив заяву

Компанія Ілона Маска SpaceX збирається посадити свої ракети Starship на поверхню Марса задовго до 2030 року. Також Маск має намір "звозити" японського мільярдера Юсаку Маезаву до Місяця на Starship у 2023 році.

Нагадаємо, 3 березня SpaceX провела запуск десятого прототипу корабля Starship для польоту на Марс. Після випробування Маск похвалив команду SpaceX за "відмінну роботу" і заявив, що одного разу польоти на Starship "стануть звичайною справою".

Сильний вітер та снігопади: які області України погода не порадує

Погода в Україні у середу, 24 березня, очікується несприятлива в багатьох регіонах країни. Синоптики прогнозують сильний штормовий вітер, снігопади, мокрий сніг з дощем і низьку температуру.

Які області постраждають від негоди розповіли на сайті Українського гідрометцентру.