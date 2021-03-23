У "червоних" зонах зобов'язали носити маски в парках і на вулицях

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Кабінет міністрів посилив правила перебування громадян на територіях загального користування в регіонах "червоної" зони. Тепер громадяни зобов'язані тут носити маски.

Про це свідчить постанова Кабінету міністрів від 22 березня.