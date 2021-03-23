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У "червоних" зонах зобов'язали носити маски в парках і на вулицях

Новость на русском → Україна, Вівторок 23 березня 2021 14:55
У "червоних" зонах зобов'язали носити маски в парках і на вулицях Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Кабінет міністрів посилив правила перебування громадян на територіях загального користування в регіонах "червоної" зони. Тепер громадяни зобов'язані тут носити маски.

Про це свідчить постанова Кабінету міністрів від 22 березня.

Згідно з документом, забороняється "перебування на територіях загального користування без одягнутих засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно".

Згідно з законом України про благоустрій, до територій загального користування відносяться:

  • парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші);
  • рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
  • пам'ятники культурної та історичної спадщини;
  • майдани, площі, бульвари, проспекти;
  • вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
  • пляжі;
  • кладовища;
  • інші території загального користування

Зазначимо, станом на 23 березня в Україні 9 регіонів знаходяться в "червоній" зоні карантину: Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. У "червоній" зоні діють найбільш жорсткі карантинні обмеження.

Нагадаємо, вчора уряд передав повноваження запроваджувати обмеження щодо роботи громадського транспорту місцевій владі.

Також Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на COVID.

Крім цього в Україні скасували самоізоляцію після в'їзду в країну для бажаючих вакцинуватися.

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