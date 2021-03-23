ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вибори мера Харкова: в Раді зареєстрували постанову

Новость на русском → Харків, Вівторок 23 березня 2021 11:03
Вибори мера Харкова: в Раді зареєстрували постанову Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Верховній раді зареєстрували постанову про проведення позачергових виборів харківського міського голови. Їх пропонують провести 31 жовтня 2021 року.

Про це повідомив заступник голови комітету ВР з питань державної влади Олександр Качура в Telegram.

"Зареєстрували від комітету державної влади та місцевого самоврядування проект постанови №5292 про призначення позачергових виборів харківського міського голови на 31.10.2021 року", - написав парламентарій.

Нагадаємо, минулого тижня комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування підтримав постанову про проведення виборів мера Харкова в кінці осені цього року.

Як писало РБК-Україна, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що вибори мера Харкова можуть відбутися в останню неділю жовтня. Він допускав, що в сесійній залі Рада може розглянути цей документ у найближчі сесійні тижні.

Однак через локдаун у Києві парламент змінив свій режим роботи й найближчі три тижні засідати не буде.

Разом з тим вже в п'ятницю може відбутися позачергове засідання ВР.

Варто відзначити, що парламенту для призначення нових виборів мера Харкова не вистачало клопотання секретаря міськради Харкова Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Харків Верховна Рада выборы мэра
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 11 476 нових заражень
COVID-статистика погіршується: в Україні 11 476 нових заражень
DAILY
Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками