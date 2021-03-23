Ракети сядуть на Марсі до 2030 року. Маск зробив заяву

Компанія Ілона Маска SpaceX збирається посадити свої ракети Starship на поверхню Марса задовго до 2030 року. Також Маск має намір "звозити" японського мільярдера Юсаку Маезаву до Місяця на Starship у 2023 році.

У лютому ця приватна космічна компанія зібрала близько 850 мільйонів доларів власного капіталу, і планує розвивати проєкт попри те, що прототип її ракети Starship вибухнув під час спроби посадки після випробувального запуску.

"SpaceX приземлить свої ракети "Зоряний корабель" на Марс задовго до 2030 року", - повідомив Маск.