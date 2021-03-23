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Європа розірвала відносини з Росією, - Лавров

Новость на русском → Москва, Вівторок 23 березня 2021 12:13
Європа розірвала відносини з Росією, - Лавров Фото: Сергій Лавров (kremlin ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про відсутність у Росії відносин з Євросоюзом. Він заявив, що ЄС зруйнував всі механізми та інфраструктуру своїми односторонніми кроками.

Про це повідомляє російське видання "Інтерфакс".

За його словами, РФ завжди була за просування відносин з ЄС зі всіма азимутами.

"Європа ці відносини розірвала, просто зруйнувавши всі механізми, які створювалися багато років, і у нас залишилися тільки партнери - окремі європейські країни", - заявив Лавров.

Він заявив, що вся інфраструктура цих відносин "знищена односторонніми рішеннями Брюсселя".

За словами Лаврова, "США, Європа і Захід в цілому по суті справи підміняють дипломатію, мистецтво якої втрачають, ось цими кроками з нав'язування всім іншим своїх правил, які, вони вважають, повинні лежати в основі світопорядку - не міжнародне право, а правила".

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії через порушення прав людини.

Раніше Україна закликала ЄС ввести проти Росії санкції за порушення прав людини в окупованому Криму. Україна запропонувала ЄС скористатися новим санкційним механізмом.

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