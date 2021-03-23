Податкова амністія для українців: Раді рекомендують схвалити закон

В Україні хочуть за допомогою подачі "нульової декларації" передбачити для громадян так звану податкову амністію . Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді прийняти відповідний законопроект №5153.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату парламенту.

Закон передбачає запровадження податкової амністії активів з метою детінізації економіки України.

За словами глави комітету Данила Гетманцева, прийняття проекту дозволить залучити в економіку України додаткові ресурси для її активізації та підвищить податкову культуру громадян.

Згідно з законом, у період з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року буде проведене одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.

Збір з цього декларування визначатиметься за такими ставками:

5% щодо валютних цінностей і активів, розміщених на рахунках у банках в Україні;

9% щодо валютних цінностей, розміщених за кордоном;

2,5% щодо вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 січня 2021 до 20 червня 2022-го.

"За результатами обговорення комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект... №5153", - вказано у повідомленні.