"ТАСС", "Лента.ру" і Russia Today: в Україні через санкції заблокують ряд російських ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки компаній з Росії, серед яких безліч інтернет-видань. Зокрема, заборонена діяльність медіа-холдингу "Росія сьогодні".
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.
Під санкції потрапили юридичні особи, з якими пов'язані інтернет-видання "ТАСС", "Лента.ру", "Газета.ру", "Russia Today", "Украина.ру" і ряд інших інтернет-доменів. Заборонена також на три роки діяльність в Україні російського державного медіа-холдингу "Росія сьогодні", в склад якого, серед інших, входить видання "РИА Новости".
Повний список доменів, які повинні заблокувати українські інтернет-провайдери:
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svpressa.ru
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gazeta.ru
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utro.ru
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ruxpert.ru
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voicesevas.ru
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ukraina.ru
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lenta.ru
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smi2.ru
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rt.com
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jpgazeta.ru
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asd.news
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pikinform.ru
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dnronlane.su
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i-don.ru
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rumedia24.com
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dnr24.su
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rmnews.ru
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howto-news.info
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novosti.icu
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tass.ru
Нагадаємо, сьогодні президент України підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній. Під обмеження потрапили і три французькі депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим в 2020 році.