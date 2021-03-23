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Штраф за відпустку. Британія хоче посилити карантин

Новость на русском → Лондон, Вівторок 23 березня 2021 16:44
Штраф за відпустку. Британія хоче посилити карантин Фото: туристи в аеропорту (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Парламент Британії у четвер, 25 березня, розгляне закон про введення штрафу за відпочинок за кордоном під час карантину. Британців за порушення обмежень пропонують штрафувати на майже 7 тисяч доларів.

Про це повідомило агентство BBC.

Якщо британські депутати підтримають цей документ, то він набуде чинності вже наступного тижня.

Закордонні поїздки на відпочинок заборонені і зараз в рамках особливого правила, але його дія закінчиться у понеділок. Тому, у разі підтримки парламентом, з наступного тижня заборона на виїзд з Британії стане особливим законом, який ще й буде підкріплений загрозою штрафу.

Наразі підстави для виїзду за кордон включають: роботу, волонтерство, освіту, медичні потреб, а також відвідування весілля чи похорону.

Як пояснив міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок, обмеження на виїзд за кордон для відпочинку потрібні для того, щоб запобігти ввезенню нових штамів та мутацій коронавірусу, що може поставити під загрозу вакцинацію в країні.

Згідно з чинним планом британського уряду щодо послаблення обмежень карантину, мешканці Британії зможуть їздити на відпочинок за кордон не раніше 17 травня, але третя хвиля коронавірусу в Європі ставить під загрозу такі плани.

Нагадаємо, вчора британський прем'єр Борис Джонсон попередив Британію про насування третьої хвилі коронавірусу, яка вже накрила Європу.

Третя хвиля загрожує Британії навіть попри те, що в Сполученому Королівстві від коронавірусу вже вакцинували половину дорослого населення.

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