Поліція повідомила про підозру п'яти учасникам заворушень під ОП

Правоохоронці повідомили про підозру п'яти учасникам акції біля Офісу президента, яка пройшла в суботу, 20 березня. Одного з них суд обрав запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Сьогодні ввечері ще одному учаснику заворушень під ОП оголосили про підозру. Його підозрюють у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). "Правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення до відповідальності всіх правопорушників", - йдеться в повідомленні. Як повідомило джерело РБК-Україна в правоохоронних органах, підозри щодо заворушень оголосили: Гранецькому-Стафійчуку Владиславу Юрійовичу, Гаджімурадову Давиду Ахмедовичу, Филимонову Сергію Федоровичу, Білковському Олексію Станіславовичу, Строканю Євгену Владиславовичу. Зазначимо, що Євген Строкань (позивний "Хірург") очолює націоналістичну організацію "Невідомий патріот". Вручають підозру. Перемога? Posted by Євген Строкань on Tuesday, March 23, 2021