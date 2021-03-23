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Поліція повідомила про підозру п'яти учасникам заворушень під ОП

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 21:20
Поліція повідомила про підозру п'яти учасникам заворушень під ОП Фото: заворушення під ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці повідомили про підозру п'яти учасникам акції біля Офісу президента, яка пройшла в суботу, 20 березня. Одного з них суд обрав запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Сьогодні ввечері ще одному учаснику заворушень під ОП оголосили про підозру. Його підозрюють у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

"Правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення до відповідальності всіх правопорушників", - йдеться в повідомленні.

Як повідомило джерело РБК-Україна в правоохоронних органах, підозри щодо заворушень оголосили:

  1. Гранецькому-Стафійчуку Владиславу Юрійовичу,
  2. Гаджімурадову Давиду Ахмедовичу,
  3. Филимонову Сергію Федоровичу,
  4. Білковському Олексію Станіславовичу,
  5. Строканю Євгену Владиславовичу.

Зазначимо, що Євген Строкань (позивний "Хірург") очолює націоналістичну організацію "Невідомий патріот".

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Posted by Євген Строкань on Tuesday, March 23, 2021

Нагадаємо, 20 березня в Києві відбулися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку, розташованої на будівлі ОП.

Крім того, МВС опублікувало відео, на якому оприлюднено імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента. Їх планують залучити до відповідальності.

Додамо, що сьогодні Печерський райсуд Києва обрав запобіжний запобіжного заходу підозрюваному у вибиття скла у будівлі ВП Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (Сорд). Йому призначили цілодобовий домашній арешт.

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