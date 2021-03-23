Поліція повідомила про підозру п'яти учасникам заворушень під ОП
Правоохоронці повідомили про підозру п'яти учасникам акції біля Офісу президента, яка пройшла в суботу, 20 березня. Одного з них суд обрав запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.
Сьогодні ввечері ще одному учаснику заворушень під ОП оголосили про підозру. Його підозрюють у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).
"Правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення до відповідальності всіх правопорушників", - йдеться в повідомленні.
Як повідомило джерело РБК-Україна в правоохоронних органах, підозри щодо заворушень оголосили:
- Гранецькому-Стафійчуку Владиславу Юрійовичу,
- Гаджімурадову Давиду Ахмедовичу,
- Филимонову Сергію Федоровичу,
- Білковському Олексію Станіславовичу,
- Строканю Євгену Владиславовичу.
Зазначимо, що Євген Строкань (позивний "Хірург") очолює націоналістичну організацію "Невідомий патріот".
Вручають підозру. Перемога?Posted by Євген Строкань on Tuesday, March 23, 2021
Нагадаємо, 20 березня в Києві відбулися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку, розташованої на будівлі ОП.
Крім того, МВС опублікувало відео, на якому оприлюднено імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента. Їх планують залучити до відповідальності.
Додамо, що сьогодні Печерський райсуд Києва обрав запобіжний запобіжного заходу підозрюваному у вибиття скла у будівлі ВП Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (Сорд). Йому призначили цілодобовий домашній арешт.