"Приземлися цілим і неушкодженим": Маск відреагував випробування з вибухом корабля Starship
Засновник SpaceX Ілон Маск прокоментував випробування корабля Starship, які пройшли 3 березня в Техасі. Він констатував, що кораблю вдалося успішно приземлитися.
Про це Маск написав у своєму Twitter.
Глава SpaceX ніяк не відреагував на вибух корабля в кінці випробування. У той же час він відзначив вдалу посадку.
"Starship приземлився цілим і неушкодженим!", - написав Маск, прикріпивши до твитту відео SpaceX.
Зазначимо, що на цьому відео не показаний момент вибуху корабля, який стався через кілька хвилин після посадки. Відео закінчується після успішної посадки корабля.
В коментарях Маск також похвалив команду SpaceX за "відмінну роботу".
"Одного разу істинною мірою успіху стане те, що польоти на Starship стануть звичайною справою", - написав він.
Live feed of Starship SN10 test flight https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/Au6GmiyWN8— SpaceX (@SpaceX) March 3, 2021
Нагадаємо, 3 березня SpaceX провела запуск десятого прототипу корабля Starship для польоту на Марс. Корабель успішно сів, проте незабаром вибухнув.
Цю успішну посадку SpaceX змогла зробити з третьої спроби. До цього два кораблі розбилися.
РБК-Україна писало, що ймовірність того, що випробування десятого прототипу Starship закінчаться катастрофою, становить 40%.