Корабель Маска Starship вибухнув після вдалої посадки. Яскраве відео
SpaceX провела запуск десятого прототипу корабля Starship для польоту на Марс. Корабель успішно вилетів зі стартової площадки.
Випробування прототипу Starship транслювалися в YouTube.
Політ пройшов плавно. На четвертій хвилині корабель почав зниження в горизонтальному положенні. У кінці випробування корабель успішно сів.
Цю успішну посадку SpaceX змогла зробити з третьої спроби. До цього два корабля розбилися.
This is what I call an epic landing manoeuvre #starship #spacex #sn10 pic.twitter.com/rOr9C4tAzZ— WolfH (@mistakenotmy) March 3, 2021
Оновлено.
Після посадки Starship загорівся. Через кілька хвилин корабель вибухнув.
March 3, 2021
Розроблений компанією Ілона Маска корабель Starship буде призначений для польотів на Марс і Місяць. Він розрахований на 100 астронавтів.
Повне відео польота
Раніше засновник SpaceX Ілон Маск пояснив, що переривання пуску прототипу Starship відбулося через занадто суворі налаштування параметрів корабля.
Нагадаємо, 3 березня SpaceX не змогла провести випробування корабля Starship. Після завершення зворотного відліку двигуни корабля випустили велику хмару диму, але полум'я не було і ракета залишилася на місці.
РБК-Україна писало, що ймовірність того, що випробування десятого прототипу Starship закінчаться катастрофою, становить 40%.
Як відомо, дев'ятий і восьмий прототипи Starship зазнали аварії під час посадки.