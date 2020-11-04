Марків на свободі, а главу ОАСК оголосили в розшук: новини за 3 листопада

Українського військовослужбовця Віталія Марківа визнали невинним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокелі , НАБУ оголосило в розшук главу ОАСК Павла Вовка, уряд розглядає варіант введення в Україні карантину "вихідного дня". Детальніше про те, що сталося у вівторок, 3 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Італійський суд виправдав українського військового Марківа

Український військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків був виправданий апеляційним судом в Мілані. Марківа визнали невинним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокелі під час бойових дій на Донбасі.

Марків вже вийшов із італійської в'язниці. Його було звільнено ввечері 3 листопада.

НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Повідомляється, що він ігнорував повістки і не з'являвся на допити.

При цьому в ОАСК повідомили, що Павло Вовк перебуває на лікарняному через захворювання на коронавірус.

В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня"

Уряд розглядає варіант введення карантину вихідного дня. Він буде діяти з вечора п'ятниці до ранку понеділка. Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

"Передбачається закриття фудкортів, заборона розважальних заходів, ресторани працюватимуть тільки на винос", - уточнив співрозмовник.

У Харківській міськраді розповіли, коли повернеться Кернес

У Харківській міськраді спростували смерть мера міста Геннадія Кернеса. Він повернеться в місто, коли одужає. Про це директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, у Кернеса було пошкоджено 70 відсотків легенів, його зараз доліковують.

Понад 200 народних депутатів закликали суддів КСУ піти у відставку

Понад 200 народних депутатів підтримали звернення до суддів Конституційного суду, які підтримали рішення щодо декларування, з закликом самостійно піти у відставку. 4 листопада цю заяву передадуть до КСУ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов також закликав суддів Конституційного суду піти у відставку. Він пригрозив їм відповідальністю.

Отримати гарантії по Будапештському меморандуму неможливо, - посол Німеччини

Україні неможливо отримати гарантії за Будапештським меморандумом. Даний документ є політичною декларацією, а не міжнародним договором. Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен.

За її словами, у 2014 році під час початку російської агресії в Україні ніхто не пам'ятав про цей меморандумі.

В Україні знову посилять штрафи за відсутність маски: скільки доведеться заплатити і кому

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про штрафи за відсутність маски в громадських місцях у період карантину. В першу чергу штрафи торкнуться власників бізнесу, які дозволять відвідувачам відвідувати торгові точки без маски.

У законопроєкті зазначено, що власників бізнесу можуть оштрафувати на суму від 3400 до 5100 гривень. А ось відвідувачам штраф загрожує менший – від 170 гривень.

Зеленський жорстко поставив на місце вірменського КВНщика: де ти був, коли вбивали українців?

Володимир Зеленський відреагував на звернення до нього російського режисера вірменського походження, в якому той звинуватив главу України в смерті вірменських дітей.

Сарік Андреасян заявив, що Київ продавав Азербайджану фосфорні бомби під час військових дій в Нагірному Карабасі. Про це Сарік написав на своїй сторінці в Instagram. Андреасян написав, що у нього багато друзів-українців по всьому світу, але він не може пишатися тими, у кого руки в крові. Також він заявив, що Крим належить Росії.

Володимир Зеленський своєю чергою відповів вірмену на своїй Facebook-сторінці. Там глава держави написав великий допис і повідомив, що Сарік повірив фейкам і Україна ніколи і нікому не постачала фосфорних бомб. Глава України ще раз нагадав, що такі "вкидання" з'являються не вперше і вони вигідні Росії. В кінці звернення Зеленський запитав у режисера, де він був у той час, коли війна прийшла в Україну і тут гинули діти.

"Боруссія" М відправила шість сухих голів у ворота "Шахтаря"

Менхенгладбахська "Боруссія" розгромила донецький "Шахтар" в матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч в Києві без глядачів на трибунах НСК "Олімпійського" завершилася з рахунком 6:0.

Після цього поєдинку "Боруссія" М зсунула "Шахтар" з першого місця. Німці з п'ятьма очками очолили групу В, а "гірники" можуть втратити і друге місце. У іншій зустрічі квартету зійдуться мадридський "Реал" та міланський "Інтер". Матч-відповідь між командами відбудеться 25 листопада.