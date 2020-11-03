У Харківській міськраді розповіли, коли повернеться Кернес
У Харківській міськраді спростували смерть мера міста Геннадія Кернеса. Він повернеться в місто, коли одужає.
Про це директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, у Кернеса було пошкоджено 70 відсотків легенів, його зараз доліковують.
"Кернес живий, вмирати не збирається. Рідні відвідують його кожен день, він йде на поправку", - написав він.
Зазначимо, присягу Геннадія Кернеса, в разі перемоги на виборах мера Харкова, можуть перенести через хворобу COVID-19. Функції мера Харкова до його присяги може виконувати секретар міськради.
Раніше в Харківській міськраді говорили, що загрози життєдіяльності і працездатності мера Харкова немає.
Детальніше про те, чи завадить хвороба Кернесу в разі перемоги на виборах, читайте в матеріалі РБК-Україна.