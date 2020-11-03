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У Харківській міськраді розповіли, коли повернеться Кернес

Новость на русском → Харків, Вівторок 03 листопада 2020 15:13
У Харківській міськраді розповіли, коли повернеться Кернес Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Харківській міськраді спростували смерть мера міста Геннадія Кернеса. Він повернеться в місто, коли одужає.

Про це директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, у Кернеса було пошкоджено 70 відсотків легенів, його зараз доліковують.

"Кернес живий, вмирати не збирається. Рідні відвідують його кожен день, він йде на поправку", - написав він.

Зазначимо, присягу Геннадія Кернеса, в разі перемоги на виборах мера Харкова, можуть перенести через хворобу COVID-19. Функції мера Харкова до його присяги може виконувати секретар міськради.

Раніше в Харківській міськраді говорили, що загрози життєдіяльності і працездатності мера Харкова немає.

Детальніше про те, чи завадить хвороба Кернесу в разі перемоги на виборах, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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