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Отримати гарантії по Будапештському меморандуму неможливо, - посол Німеччини

Новость на русском → Київ, Вівторок 03 листопада 2020 11:32
Отримати гарантії по Будапештському меморандуму неможливо, - посол Німеччини Фото: Анка Фельдхузен (kiew.diplo.de)
Автор: Игорь Литвиненко

Україні неможливо отримати гарантії за Будапештським меморандумом. Даний документ є політичною декларацією, а не міжнародним договором.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен.

За її словами, у 2014 році під час початку російської агресії в Україні ніхто не пам'ятав про цей меморандумі.

"Будапештський меморандум - це політична декларація і не більше, це не міжнародний договір. ...Тобто отримати ці гарантії сьогодні просто неможливо", - сказала вона.

Посол додала, що не впевнена в необхідності розширення нинішніх форматів врегулювання конфлікту на Донбасі. Більш важливим є підтримка України з боку партнерів.

"Якщо Україна хоче розширити існуючі формати, я навіть не знаю, чи були б США, Великобританія, Канада готові до цього? Все-таки нормандський формат непогано працює, і мати більший коло учасників - це більше координування позицій. Знайти дату для можливої зустрічі вже зараз складно, а якщо буде 7 або 8 учасників - це ще гірше", - вважає Фельдхузен.

Нагадаємо, на всенародне опитування президента Володимира Зеленського 25 жовтня виносилося питання потрібно Україні на міжнародному рівні обговорити використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Пізніше президент пояснив, що мови про відновлення ядерного потенціалу в даному питанні не йде.

Згідно з попередніми результатами опитування, 74,12% українців підтримали ініціативу Зеленського за Будапештським меморандумом.

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